Российский пропагандист признал мощь украинской армии

Украина

Во время прямого включения из Донецка в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» (телеканал «Россия 1») известный пропагандист, военный корреспондент государственной телерадиокомпании РФ Александр Сладков вынужден был признать, что Вооруженные Силы Украины стали одной из наиболее мощных армий Европы.

Факт усиления ВСУ уже нельзя отрицать, и они довольно хорошо финансируются государством, заявил Сладков.

По словам пропагандиста,"тактика войны, конечно, изменилась. Украинская армия, как бы ни иронизировали над заявлением Порошенко о том, что эта армия — одна из самых сильных в Европе, очень серьезная и по своему уровню может тягаться с остальными армиями развитых государств европейских. Сколько вложено в нее?!"

На самом деле мощь украинских Вооруженных Сил трудно отрицать, хоть, как мы знаем, российским пропагандистам ничего не стоит черное назвать белым. Тем не менее, согласно рейтингу проекта Global Firepower, украинские Вооруженные Силы заняли 29 место среди сильнейших армий мира. В Европе ВСУ занимают десятую позицию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о планах России напасть на Европу.

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