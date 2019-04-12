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Политика

Россия объявила Гриценко в розыск "Интерпола"

11:53 12 апреля 2019 29
Анатолий Гриценко
Инф. «ФАКТОВ»

Следственный комитет России просит суд арестовать заочно бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Так, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России.

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск», — сказала представитель суда, не уточнив дату заседания.

В России утверждают, что Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телерадиокомпании «Студия 1+1» выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. Второй эпизод связан с его призывами в эфире телеканала «112 Украина» 2 июля 2017 года к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога.

Как писали «ФАКТЫ», экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко участвовал в очередных выборах президента Украины. В первом туре он набрал 6.91% голосов.

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