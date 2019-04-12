- 11:53 Россия объявила Гриценко в розыск "Интерпола"
- 11:52 Ломаченко — Кролла: прогнозы букмекеров на чемпионский бой
- 11:38 Закон о государственном языке буде принят на следующей неделе, — Парубий
- 11:34 Вика из «НеАнгелов» сбежала со свадьбы
- 11:27 Харри Кейн не сыграет в Лиге чемпионов и Лиге наций: стали известны сроки восстановления
- 11:24 Российский пропагандист признал мощь украинской армии
- 11:24 Просто так не отдаст: Янина Соколова рассказала о важности Крыма для Путина
- 11:07 Папа Римский шокировал лидеров Южного Судана, целуя им ноги
- 11:01 ВСУ понесли потери на Донбассе: один человек погиб, восьмеро ранены
- 11:01 Шальная императрица: Оля Полякова удивила новым эпатажным образом
Россия объявила Гриценко в розыск "Интерпола"
Следственный комитет России просит суд арестовать заочно бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Так, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России.
«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск», — сказала представитель суда, не уточнив дату заседания.
В России утверждают, что Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телерадиокомпании «Студия 1+1» выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. Второй эпизод связан с его призывами в эфире телеканала «112 Украина» 2 июля 2017 года к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога.
Как писали «ФАКТЫ», экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко участвовал в очередных выборах президента Украины. В первом туре он набрал 6.91% голосов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...