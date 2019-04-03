ЦИК подсчитал 100% голосов: объявлены окончательные результаты выборов

Политика

В Центризбиркоме обработали 100 процентов протоколов по Украине с избирательных комиссий на президентских выборах Украины 31 марта 2019 года.

Так, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30.24 процента избирателей, за действующего президента Украины Петра Порошенко — 15.95 процента, а за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 13.40 процента избирателей.

Как писали «ФАКТЫ», 31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. Поскольку ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов избирателей, 21 апреля будет проведен второй тур выборов президента.

Многих высокий результат Зеленского удивил, однако на самом деле это является показателем недоверия до власти, рассказал «ФАКТАМ» гендиректор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

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