Помешал проехать на красный: футболист московского «Спартака» сломал нос пешеходу-американцу (видео)

Спорт

Футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев (на фото) угодил в скандал. Передвигаясь по российской столице на своем «Мерседесе», 22-летний футболист попытался проехать на красный свет и задел на пешеходном переходе мужчину, как выяснилось позже, 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли.

После этого Гулиев выбежал из машины, догнал пешехода и нанес ему удар. На этом инцидент не был исчерпан: футболист вернулся в автомобиль, но потом снова побежал за американцем, догнал его на трамвайной остановке и начал избивать, сломав в итоге пешеходу нос.

В сети появились кадры с видеокамер, зафиксировавших избиение футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым пешехода.

Позже Гулиев попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции американец написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему (перед этим футболист якобы дал ему деньги и предложил оплатить лечение).

Как сообщает пресс-служба ФК «Спартак», руководство применило к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. По неофициальной информации, футболист оштрафован почти на 70 тысяч евро и отправлен тренироваться с дублирующим составом.

«Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков „красно-белых“, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!» — приводит заявление Аяза Гулиева официальный сайт «Спартака».

Отметим, что 22-летний Гулиев с января 2018 года находился в аренде в «Ростове», откуда в январе 2019-го вернулся в «Спартак» и уже сыграл в «основе» три поединка чемпионата страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд на полгода продлил арест футболистам-дебоширам Кокорину и Мамаеву.

Фото championat.com

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