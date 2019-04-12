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Помешал проехать на красный: футболист московского «Спартака» сломал нос пешеходу-американцу (видео)
Футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев (на фото) угодил в скандал. Передвигаясь по российской столице на своем «Мерседесе», 22-летний футболист попытался проехать на красный свет и задел на пешеходном переходе мужчину, как выяснилось позже, 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли.
После этого Гулиев выбежал из машины, догнал пешехода и нанес ему удар. На этом инцидент не был исчерпан: футболист вернулся в автомобиль, но потом снова побежал за американцем, догнал его на трамвайной остановке и начал избивать, сломав в итоге пешеходу нос.
В сети появились кадры с видеокамер, зафиксировавших избиение футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым пешехода.
11 апреля 2019 г.
Позже Гулиев попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции американец написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему (перед этим футболист якобы дал ему деньги и предложил оплатить лечение).
Как сообщает пресс-служба ФК «Спартак», руководство применило к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. По неофициальной информации, футболист оштрафован почти на 70 тысяч евро и отправлен тренироваться с дублирующим составом.
«Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков „красно-белых“, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!» — приводит заявление Аяза Гулиева официальный сайт «Спартака».
Отметим, что 22-летний Гулиев с января 2018 года находился в аренде в «Ростове», откуда в январе 2019-го вернулся в «Спартак» и уже сыграл в «основе» три поединка чемпионата страны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд на полгода продлил арест футболистам-дебоширам Кокорину и Мамаеву.
Фото championat.com
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!