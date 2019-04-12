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Самый толстый в мире мальчик похудел вдвое и ждет операцию по удалению излишков кожи (фото, видео)
Самый толстый в мире мальчик, весивший в возрасте 10 лет 192 килограмма, похудел более, чем вдвое. Сейчас 13-летний житель Индонезии Арья Пермана, которому хирургическим путем уменьшили объем желудка, весит неполные 86 килограммов. Причем часть этого веса приходится на обвисшую после похудения кожу. Сейчас мальчик готовится к операции по удалению ее излишков, которую ему собираются сделать в одной из больниц Джакарты.
«Теперь я чувствую себя более счастливым. Я могу играть в футбол, гулять с друзьями, играть, ходить на речку», — сказал Арья в интервью Barcroft TV. Мальчик, который ранее съедал по шесть пачек лапши мгновенного приготовления, теперь начал придерживаться более здоровой диеты. «Сначала он был очень раздражен и расстроен, поскольку любит поесть. Но после операции, если он съедал слишком много, у него автоматически начиналась рвота», — рассказывают его родители.
Ария каждое утро пешком ходит в школу, расположенную в километре от его дома. Ранее ему приходилось учиться дома, так как он едва мог подняться с кровати.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что о том, что украинке, весившей 205 килограммов, уменьшили желудок.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!