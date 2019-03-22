Не могла выйти из дома: украинке, весившей 205 килограммов, уменьшили желудок

Житейские истории

Жительница Херсона Светлана Чернуха к своим 54 годам весила больше 200 килограммов. Последние годы она не могла самостоятельно ходить и свободно дышать. У Светланы была тяжелая стадия ожирения, когда страдает весь организм и нет другого выхода, кроме хирургического вмешательства. Годами никто не брался ей помочь. Единственное, что предлагали местные врачи, — оформить инвалидность. Команда ТСН во главе с журналисткой Ириной Маркевич и информационным продюсером Любовью Пилипенко организовала целую спецоперацию, чтобы дать женщине шанс на полноценную жизнь. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самом молодом директоре школы в Украине, которому удалось похудеть на… 90 (!) килограммов.

— О Светлане мы узнали, когда услышали в новостях, что в Херсоне женщина пробила себе живот ножкой табурета, споткнувшись в собственном доме, — вспоминает Ирина Маркевич. — Разыскав ее, мы были поражены, что женщина фактически оказалась заложницей своего тела. Даже в быту она была беспомощна: не могла надеть одежду, обувь и просто выйти из дома. Подобная ситуация людей угнетает, они становятся замкнутыми. А Светлана, наоборот, открытая и общительная. Наверное, поэтому столько людей, по нашему призыву, быстро объединились для ее спасения.

Сама Светлана до сих пор не верит, что стала героиней целой спецоперации. Сначала из Киева в Херсон на консультацию привезли одного из лучших украинских врачей — профессора, доктора медицинских наук Андрея Лаврика. Андрей Семенович дал Светлане надежду на то, что она сможет жить полноценно и станет более самостоятельной в быту, но при одном условии — хотя бы немного сбросить вес перед операцией. ТСН разыскала диетологов, которые обследовали женщину и скорректировали ее питание. Светлане за несколько месяцев удалось похудеть на 20 килограммов.

Транспортировка на операцию в Киев тоже оказалась непростым заданием, ведь женщина почти не ходила. К делу подключили большое количество служб: скорую помощь Херсона и Киева, Красный Крест, спасателей КГГА, «Укрзалізницю». Носилки со Светланой на вокзале несли восемь мужчин, а в вагон ее поднимал специальный манипулятор.

Ради женщины поезд из Херсона прибыл на первый путь — иначе скорая помощь не смогла бы заехать на перрон. Светлану доставили в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова АМН Украины. Во время операции желудок пациентки значительно уменьшили. Теперь на завтрак она вполне может насытиться двумя ложками овсянки. Но если превышать норму, желудок снова будет постепенно растягиваться.

Через полгода после подобных операций пациенты худеют на десятки килограммов. Приходит в норму уровень сахара, а затем исчезает диабет второго типа. Теперь все зависит от самой Светланы. После операции она похудела на 15 килограммов, а в целом — на 40, хотя по ней этого пока не видно. Однако результат на весах радует — 165 килограммов. Врачи говорят: если Светлана будет выполнять все их советы, через полгода после операции сможет похудеть более чем на 50 килограммов!

«ФАКТЫ» связались со Светланой по телефону через несколько недель после операции, когда она находилась уже дома, в Херсоне.

— Светлана, у вас очень жизнерадостный голос.

— Я хорошо себя чувствую, уже гуляю во дворе и даже хожу по дому без палочки. Как же тут не радоваться? Потихоньку занимаюсь домашними делами. Настроение чудесное — не то, что раньше. Дом у меня небольшой, но я все равно не могла передвигаться по нему без поддержки. Слишком болели колени и поясница. Чашку в руках удержать не могла! А теперь уже два килограмма поднимаю.



* После операции Светлана почувствовала себя значительно лучше

— Когда вы стали так быстро набирать вес?

— Мама рассказывала, что в седьмом классе я была в санатории для детей, больных туберкулезом. Там нас кормили как на убой. Вот после этого у меня и нарушился обмен веществ, стала потихоньку набирать вес. Замуж я вышла рано, в восемнадцать лет, была девушкой фигуристой.

В двадцать лет родила первого ребенка и сильно располнела. Помню, свекровь закармливала меня пряниками, орехами, сгущенкой, чтобы было жирное молоко для ребенка. После родов при росте 164 сантиметра я весила 70 килограммов. А когда второй раз рожала, то была такой толстой, что не все замечали мою беременность. Конечно, мне не очень нравилось, как выгляжу. Вес все прибавлялся, и я решила, что надо срочно принимать какие-то меры.

— Сели на диету?

— Ой, сколько я диет за свою жизнь перепробовала! Принимала даже безумно дорогие биодобавки, но похудела всего на восемь килограммов. Как говорил мой муж, я «съела нашу машину». Помню, почувствовала себя такой окрыленной, хотя особой разницы заметно не было. Знаете, лет до сорока я вообще не особо переживала по поводу лишнего веса — всегда была шустрой. А после сорока начали болеть колени. Бывало, шла на работу со слезами на глазах. Пошла к эндокринологу, а он сказал, что уже ничего не сделаешь, надо оформлять инвалидность.

— Вы продолжали работать?

— Я была продавцом в универмаге. Но после того как оформила инвалидность, меня уволили. Наверное, испугались, что со мной может что-то произойти прямо на рабочем месте. Это меня очень подкосило, я стала нервничать и еще больше полнеть. Съем две ложки супа, а мне кажется, что раздуваюсь как пузырь. Просто не могла дышать.

— Что говорили врачи?

— Меня положили в больницу и, как сказал доктор, выкачали из организма тридцать литров жидкости. Когда вернулась домой, сначала казалось, что все наладилось. Но без работы стала чувствовать себя никому не нужной. Вот и начала «заедать» стресс. Год назад я весила 205 килограммов. Понимала, что надо срочно что-то делать, но физически у меня просто не было на это сил. Боялась выйти даже во двор. Если бы я оступилась и упала, не смогла бы уже подняться. А в 2018 году случилась история, которая изменила мою жизнь.

— Что тогда произошло?

— Был август, жара, я сидела на кухне, готовила обед. На мне была юбка, одетая на плечи, как сарафан. Когда я вставала, юбка зацепилась за табуретку и потянула меня вниз. Я упала, табуретка поломалась — три ее ножки просто отвалились, а четвертая разлетелась пополам, и ее кусок застрял у меня в паху. Встать я не могла. Хорошо, рядом был телефон, я позвонила мужу, он примчался и помог мне подняться.

Ножку табуретки просто вытащила из паха, никакой боли не почувствовала, крови не было, поэтому продолжила готовить обед. А к вечеру ощутила боль в нижней части живота. Муж говорит: давай посмотрим, может, там рана большая. Глянул — а в животе дырка диаметром с яйцо! Испугались оба. Вызвали скорую помощь, но приехавшие медики не могли поднять носилки со мной. Пришлось просить помощи у двух бригад МЧС.

Когда в больнице осмотрели мою рану, сказали, что я родилась в рубашке — ножка табуретки попала в жировую ткань и никакие органы не задела. Три недели я пролежала в больнице, там мою историю узнали волонтеры, потом подключились журналисты ТСН. Они обратились к директору Института хирургии и трансплантологии Александру Усенко, который согласился мне помочь. Сначала хирург Андрей Лаврик приехал к нам домой, в Херсон. Сразу сказал, что нужно немного похудеть, потому что операционный стол рассчитан максимум на 180 килограммов. А у меня тогда было 192. Говорит, надо сбросить килограммов 20. Это было в октябре. А в декабре я позвонила и сказала, что готова к операции. Доктор назначил ее на 11 февраля 2019 года.

— Как вы худели?

— Меня консультировал по телефону диетолог. Оказалось, у меня повышенный уровень сахара. Врач расписал, что и когда можно есть. После трех часов дня не разрешалось ничего сладкого. Пришлось перейти на постную курочку и индейку. Я полностью отказалась от мучного, и вес потихоньку стал уходить. Когда отправлялась на операцию, мой вес был 184 килограмма. Но все равно в обычном поезде не могла доехать до Киева — забраться в вагон мне было не под силу.

— Как вам поездка в специальном вагоне?

— Отлично. В поездке меня сопровождал сын. Чувствовала себя просто королевой. Вагон, в котором я ехала, особенный. Их только шесть на всю «Укрзалізницю». Оказалось, специально для меня его прицепили к столичному поезду. Хотя, по большому счету, мне уже было все равно, как ехать. Понимала, что это мой единственный шанс выжить.



* Чтобы доставить Светлану Чернуху из Херсона в Киев, понадобился специальный вагон

— Волновались перед операцией?

— Знаете, я по жизни оптимист, у меня было хорошее настроение. Верю в судьбу, поэтому решила: как будет, так будет. После операции проснулась, и первый, кого увидела, был мой сын. Спрашивает: «Мама, как ты?» А я ему: «Сынок, будем жить!» — и начала песни петь. Он думал, что я еще под наркозом. А у меня просто было такое легкое, радостное настроение.

— Вы почувствовали, что потеряли килограммы?

— Я заметила это по кистям рук. Смотрю на них — вроде стали худее. Когда выписывалась, стала на весы, которые выдерживают 180 килограммов. Смотрю — 178. Честно говоря, немного расстроилась. Приехала домой, взвесилась — 165 килограммов. Наверное, весы в больнице были не совсем правильными. Я-то могу оценить изменения.

— Какая у вас сейчас диета?

— Пока всю еду измельчаю в блендере. Варю овощные супы, каши, рыбку. Доктор сказал, чтобы я ела пять раз в день. Порция должна составлять 200 граммов. Воды нужно пить не больше полтора литра в день.

— Что сказал муж, когда увидел вас похудевшую?

— Он у меня немногословный. Только перед операцией позвонил и сказал: «Люблю». Когда вернулась домой, посмотрел внимательно и что-то пробубнил себе под нос. Но я ведь сама чувствую, как мне стало легче. Вот недавно смогла подняться на ступеньку высотой 20 сантиметров! Доктора говорят, что в дальнейшем смогу в месяц по 15 килограммов сбрасывать. Мечтаю похудеть хотя бы до ста килограммов.

— Все наряды придется перешивать.

— И не говорите! Раньше я покупала вещи огромного размера на рынке у знакомой: кофты, платья, халаты. Она увидела меня после операции и аж расстроилась, говорит, больше не будешь моей клиенткой. А мне так приятно. Хочется хоть немного пожить в свое удовольствие. Мечтаю с внуками поиграть на улице и пройтись по центру Херсона. Мне постоянно снится сон, как иду по степи без остановок и ничего у меня не болит!

— В Украине проводится около 400 подобных операций в год, хотя потребность в них в десять раз больше, — рассказал профессор Андрей Лаврик. — А в мире за минувший год было проведено 660 тысяч операций по лечению ожирения.

В Институте хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова Светлане Чернухе провели комбинированную бариатрическую операцию, в ходе которой мы уменьшили объем желудка и исключили из пищеварения часть тонкой кишки. Во всем мире показанием для подобных хирургических вмешательств является индекс массы тела больше 40 процентов. При расчете этого показателя нужно вес человека разделить на его рост, взятый в квадрате.

Лечение ожирения рекомендуется хирургическим путем и пациентам, у которых этот показатель составляет 35 процентов при наличии сопутствующих тяжелых заболеваний (диабет, поражение суставов, высокое артериальное давление, сонная астма, остановка дыхания, одышка). На фоне избыточной массы тела у больного, как правило, развивается сахарный диабет, осложнения которого приводят к инвалидности. Поэтому важно не доводить себя до критического состояния и проводить операцию вовремя, когда пациент может самостоятельно дойти до кабинета врача.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему с возрастом у женщин откладывается жир на животе и как с этим бороться. Тем не менее бывают случаи, когда лишний вес становится преимуществом для человека.

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