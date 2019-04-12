Шоу-бизнес

В Сиднее открыли кладбище с могилами погибших персонажей «Игры престолов» (фото)

Австралийская телекомпания Foxtel открыла близ города Сидней необычный аттракцион. Накануне премьеры финального сезона культового телесериала «Игра престолов» компания открыла кладбище с могилами и семейными склепами его погибших персонажей.

Здесь, на территории площадью 2000 квадратных метров, можно найти последние пристанища леди Маргери Тирелл, Кхала Дрого, Рамси Болтона, Джоффри Баратеона, Ходора, Нэда Старка и его жены Кейтлин, а также прочих героев.

Прогуляться по кладбищу, как сообщает издание Mumbrella, можно будет с 12 по 14 апреля включительно. К услугам посетителей предоставляется карта и аудиогид, который напомнит обстоятельства смерти «покойника». С 15 апреля Foxtel начнет показывать восьмой сезон сериала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что появился полноценный трейлер последнего сезона «Игры престолов».

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