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В Сиднее открыли кладбище с могилами погибших персонажей «Игры престолов» (фото)
Австралийская телекомпания Foxtel открыла близ города Сидней необычный аттракцион. Накануне премьеры финального сезона культового телесериала «Игра престолов» компания открыла кладбище с могилами и семейными склепами его погибших персонажей.
Здесь, на территории площадью 2000 квадратных метров, можно найти последние пристанища леди Маргери Тирелл, Кхала Дрого, Рамси Болтона, Джоффри Баратеона, Ходора, Нэда Старка и его жены Кейтлин, а также прочих героев.
Прогуляться по кладбищу, как сообщает издание Mumbrella, можно будет с 12 по 14 апреля включительно. К услугам посетителей предоставляется карта и аудиогид, который напомнит обстоятельства смерти «покойника». С 15 апреля Foxtel начнет показывать восьмой сезон сериала.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что появился полноценный трейлер последнего сезона «Игры престолов».
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