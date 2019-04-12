Мир

33-летний британец Пол Биггс, проживающий в городе Ранкорн графства Чешир, три месяца назад женился. И с тех пор ни на секунду не снимал свое обручальное кольцо — даже, когда мыл посуду и спал. 31 марта Пол должен был забрать оставленную ему другом посылку, но калитка была закрыта. Пришлось лезть через забор. Сначала Биггс даже не понял, что случилось. Он увидел, что из его руки хлещет кровь. А затем, подняв глаза, заметил, что его кольцо вместе с оторванным пальцем зацепилось за верхушку ограды. «Это было странное зрелище — кольцо, мой палец и ноготь — все осталось наверху», — говорит британец, добавляя, что кожа и плоть слезли с его пальца, как перчатка.

Как пишет газета The Sun, Пол положил палец в пластиковую коробочку из-под пирожных и отправился в больницу. Но врачи не смогли пришить остатки пальца на место. Они отрезали торчавшую кость, ампутировав палец практически полностью.

Биггс говорит, что солдатом-пехотинцем прошел службу в Афганистане и Ираке, не получив при этом ни единой царапины. Обидно был лишиться пальца на гражданке, да еще таким нелепым образом. Друзья теперь называют его Гомером Симпсоном, поскольку у этого персонажа мультфильмов также всего четыре пальца.

32-летняя супруга Пола Леони расстроена, что теперь он не может носить обручальное кольцо. А он думает, как теперь быть: то ли сделать татуировку вокруг основания обрубка пальца, то ли носить кольцо на правой руке.

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