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Происшествия

Пытали током из-за велосипеда: под Киевом мужчину "по ошибке" подвергли жестоким издевательствам

18:01 12 апреля 2019 322
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Матюши (Белоцерковский район Киевской области) трое односельчан пытали 19-летнего парня якобы за кражу велосипеда. Когда они поняли, что парень не виноват, его отпустили домой. Напомним, в Харьковской области двое парней, заподозрив подростка в краже, пытали его плоскогубцами, пока подросток не потерял сознание.

Как сообщили в Нацполиции, трое односельчан, 26, 29 и 30 лет, по предварительному сговору, закрыли парня в хозяйственном помещении, окружили и били его изо всех сил по голове, к рукам прикладывали оголенные провода, подключив их к электросети.

Около часа парень сидел на корточках, боясь пошевелиться.

Полиция задержала злоумышленников по месту жительства. Они признались в содеянном.

По фактам лишения свободы и пыток открыты уголовные производства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что рэкетиры, выбивая долги у односельчан, подвешивали их за ноги и вырывали зубы плоскогубцами.

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