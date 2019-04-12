Боится за жизнь мамы и тети: удалось выяснить, куда cпецслужбы Путина упрятали охранника Яроша

Украина

31 января 2019 года российский суд в Брянске оставил без изменения решение суда первой инстанции, приговорившего солдата Вооруженных Сил Украины 29-летнего Александра Шумкова к четырем годам лишения свободы - по сути, за то, что он одно время был охранником лидера «Правого сектора» 2013—2015 годов Дмитрия Яроша. После вынесения решения апелляционным судом родные Александра не знали о судьбе парня.

— Официальной информации о Саше мы не получили до сих пор, но российские правозащитники по своим каналам выяснили, что он находится в колонии в городе Торжке Тверской области, - заявила «ФАКТАМ» тетя узника Кремля Людмила Шумкова. — По сведениям российских правозащитников, как только мой племянник прошел в колонии карантин, его засадили в штрафной изолятор. О причинах можно только гадать: Саша мог отказаться петь гимн РФ, или мыть пол — все что угодно. У него сильный характер, так что сломить его тюремщикам не получается. Хотя давление на него оказывается сильное. Например, в личном деле у него записано «Склонен к побегу и нападению на сотрудников администрации». Из-за этой строчки даже по коридорам СИЗО его водили в наручниках в сопровождении двоих охранников, вооруженных автоматами. Это один из способов психологического давления.

Сразу после заседания апелляционного суда в Брянске российские власти неожиданно смилостивились и разрешили нам свидание с Сашей. Мы разговаривали через прозрачную перегородку по телефону. Сотрудники СИЗО предупредили, что разговор должен вестись на русском языке, о политике говорить запрещено.

Племянник рассказывал о своих планах после освобождения, а нас с Сашиной мамой Ларисой интересовало состояние его здоровья. Оказалось, что головные боли, которые донимали Сашу после контузии, прошли, но начали крошиться зубы. Содержали его тогда в двухместной камере с каким-то афганцем, который знает только родной язык фарси.

— Спрашивали Александра, кто в 2017 году похитил его в Херсоне и привез в Россию?

— Он не хочет говорить на эту тему из-за того, что боится за жизнь своей мамы и мою — мол, пока молчит, не подвергает нас опасности. Но все же нам кое-что известно: я читала Сашино обращение на имя президента Украины, в котором он обвиняет в причастности к похищению сотрудников СБУ и военной прокуратуры Украины. В этом обращении Саша написал, что все подробности он изложил в письме, которое передал через нашего консула омбудсмену Украины. Мы обращались по этому поводу к омбудсмену, но получали лишь отписки. Уверена, придет время, когда можно будет рассказать обо всех подробностях этой загадочной истории.

— О том, что происходит с моим сыном, рассчитываем узнавать, прежде всего, через адвоката, ведь он имеет право встречаться со своим клиентом, — заявила «ФАКТАМ» мама Александра Лариса Шумкова. — К сожалению, у нас сейчас нет средств на оплату услуг защитника. Только на составления жалобы в Европейский суд по правам человека нужно заплатить адвокату 120 тысяч рублей (около 60 тысяч гривен). На оплату его поездок в колонию денег нужно значительно меньше (когда он ездил к Саше из Курска в Брянск, мы платили за одну его поездку семь тысяч рублей), но их тоже нужно иметь.

Неравнодушные люди, которые готовы помочь родственникам Александра Шумкова в оплате услуг адвоката, все необходимые реквизиты найдут на странице FreeShumkov в Facebook.

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