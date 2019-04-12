Общество

В пункте пропуска на линии разграничения пожилой мужчина умер из-за неорганизованности боевиков

На Донбассе на линии разграничения боевики искусственно создают очереди, чтобы затруднить выезд граждан на подконтрольную Украине территорию. Долгое ожидание в такой очереди снова привело к трагедии — от инфаркта скончался 83-летний мужчина.

Пожилой гражданин собирался выехать с оккупированных территорий через КПВВ «Новотроицкое», но до пропускного поста не добрался. Простояв в очереди, мужчина потерял сознание и скончался. «Скорой помощи» осталось только констатировать смерть.

Родственники умершего сообщили, что заберут тело для захоронения на временно оккупированной территории.

Напомним, похожий случай был в марте на КПВВ «Станица Луганская». Там 85-летняя пенсионерка скончалась при пересечении линии разграничения. А в январе мужчина скончался, не дойдя ста метров до нулевого блокпоста.

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