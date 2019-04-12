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Команду украинок назвали лучшими математиками Европы
В пятницу, 13 апреля, в Киеве в концертном зале Украинского дома состоялась церемония награждения победительниц восьмой по счету Европейской олимпиады среди девушек в возрасте от 13 до 20 лет EGMO-2019. Кроме команд из Европы, в состязании участвовали сборные США, Австралии, Японии, Южной Кореи, Израиля, Саудовской Аравии (кстати, старшеклассницы из этой страны выступали в черных паранджах), Эквадора, Мексики, Коста-Рики…
Всего приехали 196 девушек из 49 стран. Каждой участнице было предложено решить по шесть задач: три в один день, и три — во второй. Авторитетное жюри оценивало не только правильность решений, но и их оригинальность. За каждую их задач участницы могли получить максимум семь баллов. Вердикт судьи объявили непосредственно на церемонии награждения. Заполненный до отказа зал просто таки взорвался аплодисментами, когда ведущий Тимур Мирошниченко объявил, что по сумме баллов сборная Украины выиграла золотые медали!
— На решение каждой серии из трех задач отводилось по четыре с половиной часа, — сказала «ФАКТАМ» ученица 11-го класса Новопечерской школы столицы Влада Петрусенко, завоевавшая «золото» и в личном зачете. — Задачи были интересными, рада, что с ними справилась, несмотря на психологическое напряжение.
В сборную-победительницу также вошли Карина Нечипорук ученица 11-го класса столичного лицея N 208, две ученицы Киевского естественно-научного лицея N 145 Екатерина Горох и Олеся Билык.
*Сборная Украины, победившая в Европейской математической олимпиаде. Слева направо: Карина Нечипорук, Влада Петрусенко, Екатерина Горох и Олеся Билык
Украину на олимпиаде представляли две команды. Вторую составили из младших девочек. Их участие в состязании рассматривалось как подготовка к следующей Европейской олимпиаде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на соревнованиях в Бухаресте (Румыния) украинки стали чемпионками Европы по борьбе.
*Фото автора
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