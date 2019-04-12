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Контрабандную «Параллель» убрали с одесского пляжа (фото)
В пятницу, 12 апреля, из акватории одесского пляжа «Дельфин» убрали печально известный буксир «Параллель», потерпевший крушение в ноябре 2018 года при буксировке баржи с контрабандой. После нескольких дней напряженной работы трех десятков специалистов суденышко удалось «сорвать» с мели и водрузить на палубу мощного плавучего крана.
— Аварийный буксир, который штормом выбросило на городской пляж, представлял потенциальную экологическую опасность для курортной зоны и акватории Черного моря, — заявил руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс. — Поэтому с местной властью, экологической инспекцией и правоохранительными органами был согласован план действий по перемещению судна в безопасное место.
Кроме того, не стоит забывать, что «Параллель» — одно из основных вещественных доказательств в уголовном производстве о контрабанде.
По словам начальника водолазной службы одесского филиала АМПУ Дмитрия Ефимова, судно долгое время находилось в воде, подверглось «нападениям» собирателей металлолома, поэтому, скорее всего, восстановить «Параллель» не смогут.
Напомним, 19 ноября 2018 года в районе Тендровской косы (Херсонская обл.), примерно в 9 милях от берега, потерпел бедствие украинский буксир «Параллель». Его экипаж подобрало судно заграничного следования, которое проходило неподалеку.
Представители общественной организации «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» заявили, что буксир «Параллель» связан с дрейфующей в Одесской области баржей номер ДМ 23−09, на которой обнаружили 5 млн пачек контрабандных сигарет.
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