Умер знаменитый капитан «Ливерпуля» (фото)

Спорт

Бывший капитан «Ливерпуля» Томми Смит скончался в возрасте 74 лет, информирует The Mirror. О смерти легенды мерсисайдцев, страдавшего от деменции (старческий маразм), сообщила его дочь. По ее словам, отец мирно умер днем 12 апреля во время сна.

Смит под руководством Боба Пейсли и Билла Шенкли выступал за «Ливерпуль» в период с 1962 по 1978 годы. В составе клуба за 16 сезонов он провел 638 матчей (восьмая позиция в истории клуба) и забил 48 мячей.

С «красными» Смит пять раз выигрывал чемпионат Англии, по два раза побеждал в Кубке чемпионов (в финале 1977 года забил гол «Боруссии» из Менхенгладбаха) и Кубке УЕФА, а также становился обладателем Суперкубка Европы. За сборную Англии он провел 1 поединок.

*Томми Смит (слева) после триумфа в Кубке европейских чемпионов 1977 года

*Томми и легендарный тренер «Ливерпуля» Билл Шенкли

В 1978 году Томми Смит перебрался в США, где возглавил «Лос-Анджелес Ацтекс» в качестве играющего тренера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни знаменитый форвард киевского «Динамо».

Фото Getty Images



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