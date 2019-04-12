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Расплата за Крым: Польша вслед за Эстонией отказалась принимать российский парусник "Седов"
Вслед за Эстонией Польша также отказалась пускать в свои территориальные воды российское судно. Парусник «Седов» под флагом России поплатился за то, что на его борту были курсанты из оккупированного Крыма.
В Польше решили, что допустить подобное судно в территориальные воды страны означало бы нарушить принцип непризнания польской стороной аннексии Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.
Ранее «Седов» получил отказ от Эстонии, в территориальные воды которой парусник должен был войти 13−14 апреля. В Таллинне также решили, что не могут дать разрешение на заход судна из-за присутствия на борту моряков из Крыма — курсантов Керченского государственного морского технологического университета.
Парусник «Седов» вышел в учебный рейс 6 апреля, взяв на борт более сотни курсантов морских учебных заведений.
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