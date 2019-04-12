Политика

Представители Порошенко и Зеленского встретились на "Олимпийском": о чем договорились

На стадионе «Олимпийский» в Киеве готовятся к дебатам кандидатов в президенты. Представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского встретились с администрацией спортивного комплекса. Команды кандидатов по-разному видят формат дебатов на стадионе, но представители «Олимпийского» говорят, что удалось наладить плодотворный диалог.

На сегодня известно, что обе команды видят дебаты в вечернее время. Одна из сторон ранее предлагала встретиться 19 апреля днем, а потом продолжить дискуссию вечером. Теперь командам удалось прийти к консенсусу.

«Организовали встречу представителей кандидатов обоих штабов на „Олимпийском“. Состоялся плодотворный диалог. Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга», — рассказал заместитель гендиректора комплекса Виктор Анисимов в эфире 112 Украина. Подробности он не смог сообщить, ссылаясь на коммерческую тайну.

Напомним, ранее в ЦИК дали понять, что из госбюджета будут оплачивать только те дебаты, которые пройдут по закону в студии «Общественного телевидения». Альтернативные дебаты на стадионе имеют право на жизнь, но это будет не официальное закрепленное в законе мероприятие, а часть предвыборной агитации. Следовательно, командам кандидатов предстоит профинансировать стадионные дебаты за свой счет.

Как будут развиваться события после второго тура выборов, прогнозирует аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич в интервью «ФАКТАМ». Существуют как минимум три сценария — каждый со своими рисками.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter