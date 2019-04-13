Секс и ложь на проекте: самые яркие моменты шестого выпуска «Холостяка» (фото)

Украина

На канале СТБ — экватор романтического реалити «Холостяк». В проекте остались девять избранниц Никиты Добрынина, с которыми он не захотел попрощаться на прошлой Церемонии роз. В начале недели всех девушек ожидала вечеринка с Холостяком.

— На прошлой неделе Гриша предложил устроить встречу со всеми девушками, — объяснил Никита. — Мне эта идея очень понравилась, потому что это еще один шанс увидеться с каждой из них.

— Шестой эпизод начался с вечеринки Никиты и всех девочек, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель проекта Антонина Чернооченко. — Но никто не знает, что до прихода Гриши Никита с девочками играли в игру «Элиас». Так как время эфира ограничено, этот эпизод зрители, увы, не увидели.

— Мне казалось, что будет какой-то движ, — сказала Юля.

— Мне хотелось выглядеть сексуально, — призналась Марина.

Неожиданно во время вечеринки, появился ведущий проекта Григорий Решетник. Оля, Диана и Маша оказались новыми участниками девятого сезона «Холостяка».

— У меня слов не нашлось! — сказала Лиля.

— Для меня это было полным сюрпризом, — признался Никита.

Новые девушки не скрывали, что они большие поклонницы Никиты.

— На правах ведущего я пытаюсь тебе помочь, — сказал Григорий, оказавшись с Никитой наедине. — Я придумал вариант новых участниц. Они ускорят конкуренцию и заставят девушек проявить себя. Я предлагаю оставить их в проекте и посмотреть, что будет дальше.

— Мне бы хотелось поговорить с новыми девушками, — сказал Никита. — Не хочу, чтобы это было экспериментом. Хотя это может пойти на пользу.

Ольга оказалась сексологом, Маша — астрологом, а Диана — психологом. Все они хотели помочь Холостяку и девушкам разобраться в своих чувствах.

Девушки «в штыки» восприняли приход новых участниц.

— Эта ситуация для меня неожиданность, но идея принадлежит Грише, — сказал Никита. — Я решил, что девушки останутся.

— Я просто пыталась себя собрать, — призналась Даша.

— Для меня это показатель того, что Никита еще не нашел девушку, с которой бы хотел построить отношения, — сказала Юля.

Никита пригласил новых девушек на индивидуальную беседу. В это время бывшие участницы расстроились до слез.

— Я не была до сих пор на индивидуальном свидании! — негодовала Оля. — А Никита будет знакомиться с другими?!

— Зачем Никита принял новых девушек, ему мало нас? — спрашивала Лиля со слезами на глазах.

— Я ее понимаю, она всем поведением показала, что ей не все равно, — сказала Оля, глядя на плачущую Лилю.

— Я люблю сюрпризы, — признался Никита новым девушкам.

— Козероги — очень целеустремленные люди, — сказала Никите Маша, узнав его знак Зодиака. — Тебе не нужна девушка «в домашних тапочках».

— Я ориентируюсь пока только на свои ощущения, — сказал Никита. — Это происходит на уровне химии. Хорошие эмоции я проявляю очень легко. А если ревную, злюсь, то держу эти эмоции внутри.

Когда Никита вернулся вместе с девочками, никто не хотел начинать разговор.

— Мне кажется, что вы давно знакомы друг с другом, — предположила Оля.

— Возможно, нас хотят проверить, — признала Элизабет.

— Я вам не рада, — откровенно сказала Лилия.

Никита пригласил Наташу и Олю на индивидуальное свидание. Это означало, что одна из них может покинуть проект.

— Мне не хочется перед Никитой проявить свою ранимость, — призналась Оля. — А Наташа знает, как меня обидеть. Она будет рассматривать меня с ног до головы и цепляться за все: за зубы, за часы, за сережки.

— Я предлагаю сразу паковать чемоданы Наташе, — сказала Юля.

Оставшиеся девушки собрались вместе, чтобы выпить вина и откровенно поговорить.

— Как вы шесть недель обходитесь без секса? — сразу спросила Маша.

Никто ничего не стал комментировать.

— Я не готова высказываться на этот счет, — призналась Элизабет.

— Мне не хочется гулять, а скорее — завязать серьезные отношения, — сказала Даша. — Я никогда не теряла голову. И от любви в том числе.

В это время Никита пригласил Наташу и Олю отдохнуть в Египте.

— Я собиралась на свидание, понимая, что очень соскучилась по своему Зайчику, Никите, — сказала Наташа. — Просто буду наслаждаться тем, что меня ждет.

— Мне не нравится чувство волнения, — призналась Оля. — В отношениях я бы хотела чувствовать себя уверенно. Чтобы у меня не дрожали руки.

Никита решил, что они будут заниматься гонками по песку.

— Я Египту была не очень рада, — сказала Оля. — У Никиты уже были там свидания. У Наташи было декольте, короткие шорты. Все в ней говорило: «Возьми меня!».

Первой решила прокатиться Натали.

— Я люблю адреналин, — сказала девушка.

На одном из крутых поворотов, машину занесло, и Наташа упала.

— Я переживал, чтобы она не подвернула ногу, — нервничал Никита.

Все оказалось хорошо, девушка поднялась и поехала дальше.

— Натали радуется каждому моменту, — признался Никита. - А вот Оля не готова была кататься.

Никита решил сам сесть за руль. За ним испробовать свои силы решила и Оля.

— Может, нам устроить гонки? - предложил Никита.

Каждой девочке показали свою трассу, где были расставлены фишки. Им предстояло сделать десять кругов, выясняя, кто быстрее. Парусник с Натали опять перевернулся, но девушка быстро исправила положение.

— Наташа нарушала правила, ездила на моем участке трассы, — сказала Оля.

Победителем гонки стала Оля.

— Я люблю побеждать! — призналась Оля. — Это комплекс отличницы.

В Киеве в дом, где остались остальные участницы, принесли конверт с приглашением на свидание. Его получила Даша.

— Даша мне показалась очень искренней в своих чувствах с Никитой, — сделала вывод Ольга.

— Я уверена, что Даша уже влюблена в Никиту, — сказала Юля. — И хочет его. Но так нельзя! Надо дать ему возможность стать завоевателем!

— Мне просто хотелось его видеть, — призналась Даша. — И обниматься с Никитой.

В это время Никита пригласил Наташу и Олю в ресторан.

— Мне понравилось наше свидание, спасибо за адреналин, — сказала Наташа.

Никита пригласил Олю на индивидуальный разговор. Девушка призналась, что волнуется из-за присутствия Наташи.

— Я не могу себя защитить, — призналась Оля Никите. — Иногда Наташа бывает агрессивной.

Оля и Никита вспомнили прежнее свидание, когда девушка хотела покинуть проект.

— Меня обидело, что ты отдал розу не мне, — призналась она.

— Не люблю, когда мной манипулируют, — сказал Никита. — У меня ощущение, что наши отношения длятся лет пять! Мне хочется легкости.

— Я не хочу ни с кем тебя делить, — призналась Оля. — В моей жизни часто случалось, что люди, которым я доверяла, отворачивались от меня.

После разговора с Олей Никита пригласил на откровенную беседу Натали.

— Ты мне понравился еще на Первой вечеринке, — призналась Наташа. — Мне не хочется тебя отпускать.

За кадром девушка призналась, что влюбилась в Холостяка с первого взгляда.

— Из нас получится хорошая пара! - сказала девушка.

— Для меня семья — это место, где я чувствую себя комфортно, — сказал Никита. - Но Оля сказала, что она тебя немного боится.

— Мне кажется, Оля играет, — ответила Наташа. - Я пришла сюда не за дружбой, а за любовью.

Никита признался девушкам, что доволен свиданием с ними.

— Натали, ты очень открытая, — сказал Никита. — Оля готова, скорее, принимать. Но все мы должны искать компромиссы. Я решил, что с этого свидания я не буду дарить розу. Свое финальное решение я приму на Церемонии.

После того как ушел Никита, девушки стали ругаться.

— Я не хочу с тобой разговаривать, — сказала Оля, уходя из-за стола. Но Наташа ее догнала и стала выяснять отношения.

— Уходи отсюда! - кричала Оля. — Уберите ее! Конфликт решится, когда одна из нас уйдет.

На свидание с Дашей Никита приехал на гольф-каре.

— Ты станешь моим учителем по игре в гольф, — сказала Даша.

— Гольф очень спокойный, сдержанный вид спорта, — сказал Никита, который тоже первый раз играл в гольф.

— Мне хотелось поддержать Никиту, — сказала Даша.

Игра закончилась страстным поцелуем пары.

— Теперь любая игра в гольф для меня будет связана с Дашей, — признался Никита.

Даша рассказала историю своей семьи — ее вырастил отчим.

— Я никогда не виделась с отцом, — сказала Даша. — Я не рассказываю историю своей семьи. Признаюсь, что я боюсь пьющих мужчин. Знаю, что мой папа был таким.

Никита рассказал, что его отец, которого уже нет в живых, тоже пил.

— Но я очень жалею, что не могу с ним сегодня пообщаться, — сказал Никита. — В любом случае, отец остается всегда родным человеком. И в нашей жизни очень важно уметь прощать.

В это время Лиля получила приглашение от Никиты прилететь в Египет.

— Доверься мне, — написал Никита девушке в приглашении.

Даша и Никита провели романтический вечер вдвоем. Девушка призналась, что страдала анорексией и сумела побороть болезнь.

— Сейчас ты отлично выглядишь, — сказал Никита.

— Мне очень хорошо с тобой, — призналась Даша. — Это первый закат в моей жизни, который я встречаю с молодым человеком.

— Это было самое романтическое свидание на проекте, — признался Никита за кадром.

— Уверена, что таких отношений, как у нас, у Никиты нет ни с одной девушкой на проекте, — сказала Даша.

— Для того, чтобы заняться лендсейлингом, нужны особые погодные условия: у ветра должно быть правильное направление, кататься можно только во время отлива, — рассказала «ФАКТАМ» Антонина Чернооченко. — И в этот период все сложилось благоприятно. Когда у Никиты было свидание с Дашей, они встречали закат на самой высокой точке Эль Гуны. Во время свидания Никита и Даша так сблизились, что нам хотелось, чтобы им никто в этот момент не мешал. Поэтому наши продюсеры стояли на входе и не пускали немецких туристов, которые тоже хотели туда пройти и посмотреть на закат.

Наташа и Оля вернулись в дом к девушкам, расстроив всех участниц. Наташа сразу показала травму, которую получила, катаясь по песку.

— Я не хочу больше жить скандалом, — призналась Оля, когда вновь разгорелся ее спор с Наташей.

— Тогда собирай вещи и уходи отсюда, — тут же ответила Натали.

— У Оли роль жертвы, — сказала астролог Мария. — Но конструктив не выгоден и Наташе.

— Мне, кажется, Оля искренна, — признала психолог Диана.

Мария неожиданно рассказала о том, что у Софии был поцелуй с Холостяком. Девушки нервно отреагировали на эту информацию.

— Мне кажется, у новых девушек совершенно иные цели, — заподозрила София, узнав, что Маша — астролог.

Во время своего прошлого свидания, Лиля призналась, что не умеет плавать.

— Сегодня подходящий момент, чтобы ее научить, — сказал Никита, ожидая девушку в Египте.

Холостяк пригласил Лилю прокатиться на катере.

— Я ревнивая, — призналась Лиля Никите, когда зашел разговор о новых участницах.

— Мне нравится, какая Лиля нежная, — сказал Холостяк.

Никита предложил девушке научить ее плавать.

В это время в доме девушек Маша рассказала участницам, что она узнала из их гороскопов. Сначала решили обсудить Никиту.

— Он очень целеустремленный и нацелен на семью, — сказала Маша. — При этом в деньгах он скуповат.

Девушки спокойно отреагировали на эту информацию, считая, что это не самое плохое качество для мужчины.

Каждой из девушек Мария рассказала о том, что ждет ее в отношениях с Никитой.

— Оля, ты не жертва, — сказала Мария. — Ты можешь менять пространство под себя.

— Маша придала мне уверенности, — сказала Оля.

Софию Мария назвала «розовым облачком», Элизабет — неуловимой.

Никита в Египте учил плавать Лилю.

— Я не могла расслабиться, — вспоминала Лиля. — Но Никита не сдавался. Он терпеливо проговаривал мне одни и те же вещи. Когда человек нравится, не хочется его разочаровать.

Лиля таки научилась плавать.

— Это вопрос взаимного доверия, — признал Никита. — Когда Лиля рядом, у меня появляется желание ее обнимать.

— Когда Никита меня целует, у меня огонь по телу, — сказала девушка. — Я влюбляюсь в него.

Накануне Церемонии роз Никита просмотрел видеообращения новых участниц. Холостяк признался девушкам, что Маша, Диана и Оля специально попали на проект, чтобы помочь ему разобраться с чувствами. Первыми на разговор Никита пригласил именно своих «помощниц».

— Есть девушки, у которых более ярко выражены чувства, — сказала Никите Мария. — Это Даша, София. Мне понравилась Наташа. У Юли меньший интерес к тебе, чем у других девушек. В Вике есть кураж, но у нее не закончены предыдущие отношения. Элизабет сразу нас рассекретила. Но, главное то, что решишь ты.

Первой на Церемонии роз Никита пригласил Вику, но так и не дал ей цветок.

— Нельзя начинать новое, когда ты не прояснил прошлого, — сказал Никита.

— Я буду скучать, — призналась девушка.

Даша, Лиля, Марина, Наташа и Оля получили розы.

Никита пригласил на индивидуальную беседу Элизабет.

— Не знаю, насколько взаимно то, что у меня внутри, — призналась девушка Холостяку. Никита дал девушке розу.

Следующей на беседу с Никитой пошла Юля.

— Не знаю, открыта ли ты к отношениям, — сказал Никита. — У нас очень поверхностные разговоры. Нам с тобой нужно попрощаться.

— Я была в шоке! — призналась позже Юля.

Последней на разговор Никита пригласил Софию.

— У меня к тебе одно замечание — ты сегодня ни разу на меня не взглянула, — сказал Никита, отдавая ей розу.

В финале церемонии, Никита сказал девушкам, что они отправляются во Францию!

Напомним, в финале пятого эфира шоу покинула 22-летняя одесситка Дина. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» девушка рассказала, что произошло между ней и Никитой на свидании. По мнению Дины, своим поступком Холостяк просто хотел потешить самолюбие. Суждения и высказывания девушки задели Никиту за живое. На публикацию в «ФАКТАХ» он отреагировал в Instagram, заявив, что «не будет всем мил».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter