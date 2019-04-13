Мир

В Тюмени в ходе масштабной спецоперации ликвидированы два боевика "Исламского государства" (фото, видео)

В российской Тюмени подвели итоги ночной контртеррористической операции ФСБ в городе. После того, как в один из районов согнали спецназ и военную технику, отключили электричество и заглушили мобильную связь, граждане слышали звуки стрельбы и взрывов. После перестрелки силовики объявили, что ликвидировали нескольких, предположительно двоих, террористов «Исламского государства».

Было заявлено, что якобы экстремисты не захотели сдаться и первыми открыли стрельбу, после чего были убиты ответным огнем. Есть также версия, что подозреваемые погибли при пожаре в доме, где хотели укрыться.

Также было объявлено, что гражданское население не пострадало.

Изначально жителям города говорили о проводящихся «учениях». О том, что был введен режим контртеррористической операции, огласили лишьпозно вечером — около 22 часов по местному времени. Дом в частном секторе, где якобы укрывались террористы, загорелся. После штурма и «зачистки» на месте были найдены тела двух мужчин.

Напомним, в России, расследуя взрывы, нередко в итоге объявляют, что за диверсией стояли экстремисты «Исламского государства». Так, на сторонников ИГ была возложена ответственность за взрыв жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года.

Фото oldlentach/Telegram,

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