Украина

За сутки боевики выпустили по украинским военным более 60 мин, у ВСУ есть потери

На Донбассе за последние сутки вражеские формирования 14 раз обстреляли позиции украинской армии. По районам, где держат оборону защитники Украины, были выпущены 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм.

Как сообщает командование Объединенных сил, во время обстрелов один украинский военный погиб, двое получили ранения.

На обстрел со стороны противника Объединенные силы адекватно ответили. По данным разведки, 12 апреля были ликвидированы двое оккупантов, еще трое ранены. Также была уничтожена вражеская БМП -1 (боевая машина пехоты).

Напомним, Украина надеется при поддержке европейских лидеров заставить российское руководство согласиться на «пасхальное» перемирие на Донбассе с 18 апреля. В прошлый раз перемирие объявлялось 8 марта, но вражеские формирования практически сразу же его нарушили.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter