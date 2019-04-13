В Украине вводят новую боевую награду — медаль для раненых (фото)

Общество

В армии Украины появится аналог американской медали «Пурпурное сердце» — награды, вручаемой за ранение в боях. Украинским бойцам, раненным в боевых действиях, будет вручаться ведомственная медаль Министерства обороны «За ранение». Список награжденных будет утверждаться министром или его представителем, например, начальником военного комиссариата.

Дизайн награды уже разработан. Теперь его должен будет утвердить министр обороны. На медали указано, что вручается она «за жертву крови в боях за волю Украины». Лента выполнена в черном и пурпурном цвете. Оттенок ветви на ленте медали и на наградной планке будет указывать на характер ранения. Белая и серебряная ветвь будут обозначать легкие ранения. Желтый и золотой цвет расскажет, что награжденный был тяжело ранен в боях.

Эскизы медали опубликовало Главное управление развития и материального сопровождения ВСУ.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» художник-геральдист Олекса Руденко признал, что система наград и поощрений военнослужащих ВСУ требует кардинального реформирования. Уже разработана система наград для солдат и офицеров за героические поступки.

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