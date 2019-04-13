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Голосование на выборах в Украине по загранпаспорту: сделано важное уточнение
На выборах президента жители Украины не смогут проголосовать по загранпаспорту. Для голосования необходим внутренний паспорт старого образца в виде книжки или нового образца в форме ID-карты. С таким разъяснением выступила Государственная миграционная служба Украины.
Голосование по загранпаспорту, о котором упоминается в разъяснении Центризбиркома, касается голосования на зарубежных участках. «По заграничному паспорту вы можете проголосовать только за пределами Украины. В Украине вы можете проголосовать только по ID-карте или (общегражданскому) паспорту-книжечке», — сообщил в комментарии УНН начальник управления коммуникаций и электронных сервисов Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.
Напомним, во время первого тура выборов наблюдатели общественных организаций в Украине неоднократно фиксировали случаи прихода граждан на участки с загранпаспортом. Попытки получить бюллетень по такому паспорту пресекались членами комиссий, что вызывало недовольство у граждан.
На выборах возможны и другие нарушения. Наблюдатели поделились с «ФАКТАМИ», как готовятся пресекать манипуляции.
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