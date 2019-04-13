Общество

Врачи сутки боролись за жизнь раненного на Донбассе морпеха, но оказались бессильны (фото)

В госпитале от полученного на Донбассе ранения скончался морской пехотинец Владимир Лысаковский. 28-летний боец 35-й отдельной бригады морской пехоты был тяжело ранен 11 апреля во время вражеского обстрела возле села Гранитное под Мариуполем. Вместе с Лысаковским были ранены еще пятеро морпехов.

Старший матрос 35-й обрмп был родом из Кривоозерского района Николаевской области. В командовании Военно-морских сил ВСУ говорят, что за жизнь бойца более суток боролись врачи, но ранение оказалось слишком тяжелым, 12 апреля воин скончался.

«Смелым морским пехотинцем, искренним патриотом и хорошим товарищем Владимир вошел в флотскую семью и навеки останется таким в нашей памяти», — говорится в заявлении командования ВМС.

Напомним, 11 апреля в Приазовье после вражеского обстрела погиб командир десантно-штурмового отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Роман Чибинеев.

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