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Врачи сутки боролись за жизнь раненного на Донбассе морпеха, но оказались бессильны (фото)
В госпитале от полученного на Донбассе ранения скончался морской пехотинец Владимир Лысаковский. 28-летний боец 35-й отдельной бригады морской пехоты был тяжело ранен 11 апреля во время вражеского обстрела возле села Гранитное под Мариуполем. Вместе с Лысаковским были ранены еще пятеро морпехов.
Старший матрос 35-й обрмп был родом из Кривоозерского района Николаевской области. В командовании Военно-морских сил ВСУ говорят, что за жизнь бойца более суток боролись врачи, но ранение оказалось слишком тяжелым, 12 апреля воин скончался.
«Смелым морским пехотинцем, искренним патриотом и хорошим товарищем Владимир вошел в флотскую семью и навеки останется таким в нашей памяти», — говорится в заявлении командования ВМС.
Напомним, 11 апреля в Приазовье после вражеского обстрела погиб командир десантно-штурмового отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Роман Чибинеев.
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