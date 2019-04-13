Мир

В Венгрии суд разрешил забирать из семьи не привитых от кори детей

В соседней с Украиной Венгрии на фоне вспышки кори остро встала проблема так называемых «антипрививочников». Семьи порой отказываются делать прививки детям, и из-за этого несовершеннолетние оказываются уязвимыми перед опасными заболеваниями.

В сложившихся условиях конституционный суд страны принял категорическое решение: родители не могут оправдывать антивакцинаторскими взглядами отказ от прививок. В данном случае не могут применяться аргументы о свободе совести и вероисповедания. Об этом сообщает Index.hu.

В Венгрии на государственном уровне установлено, что родители с антивакцинаторскими взглядами берутся под наблюдение. Службы защиты детей имеют право проверять такие семьи и, увидев угрозу, изымать детей из семьи. Попытка добиться пересмотра этой нормы в конституционном суде провалилась.

В окончательном вердикте конституционного суда говорится, что «права родителей могут быть ограничены в случае отказа от обязательной вакцинации детей без законных обоснований». С другой стороны, тем же решением судьи постановили, что такая мера, как ограничение родительских прав, может быть исключительно временной.

Напомним, вспышка кори сейчас наблюдается во многих европейских странах. Но больше всего пострадали страны с очень низким уровнем вакцинации среди детей.

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