«Динамо» без девяти футболистов одолело в гостях «Мариуполь»: видео гола

Спорт

В субботу, 13 апреля, матчами в Мариуполе, Харькове и Львове стартует 24-й тур чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 24-й тур

«Мариуполь» — «Динамо» (Киев) — 0:1 (Цыганков, 73).

«Динамо»: Бойко, Бурда, Попов, Миколенко, Шабанов, Сидорчук (Исаенко, 70), Андриевский, Шепелев, Сидклей (Цитаишвили, 46), Цыганков, Вербич.

Перед визитом в приазовский город (команда летела до Запорожья, а затем добиралась в Мариуполь автобусом) тренерский штаб «Динамо» столкнулся с удручающей кадровой ситуацией. По разным причинам против команды Александра Бабича не могли сыграть девять (!) футболистов столичного клуба (Пиварич, Дуэлунд, Беседин и Соль травмированы, а Кадар, Кендзера, Шапаренко, Буяльский и Гармаш отбывают дисквалификацию). У «Мариуполя» же обошлось без потерь.

Кстати, в составе делегации «бело-синих» на побережье Азовского моря отправились игроки «молодежки» — защитник Попов, полузащитники Булеца, Цитаишвили и нападающий Исаенко, а также уругвайский новичок де Пена. Всем им нашлось место в заявке на поединок, а 20-летний центральный защитник Денис Попов вышел на поле с первых минут, дебютировав в команде Александра Хацкевича.

Острее встречу на стадионе имени Владимира Бойко начали хозяева поля, но Борячук не сумел использовать два своих шанса открыть счет (в первом случае Бойко ценой повреждения забрал мяч в ногах у форварда, а во втором «выстрел» соперника" заблокировал Шабанов). Гости до перерыва ответили опасными ударами Сидклея, Миколенко и Вербича, но каждый раз на высоте оказывался бывший голкипер… «Динамо» Худжамов.

После перерыва Хацкевич бросил в бой двух 18-летних футболистов: сначала — Цитаишвили, а позже — форварда-дебютанта Исаенко, забившего в девяти встречах за молодежный состав 13 мячей.

Но судьбу встречи в пользу «Динамо» решил 14-й в сезоне гол Виктора Цыганкова, здорово откликнувшегося на подачу Миколенко.

Видеообзор первого тайма

0:1 Цыганков (73-я мин.)

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 60 очков (23 матча);

2. «Динамо» — 56 (24);

3. «Александрия» — 41 (23);

4. «Мариуполь» — 33 (24);

5. «Заря» — 32 (23);

6. «Львов» — 30 (23);

7—12-е места

7. «Десна» — 31 (23);

8. «Ворскла» — 29 (23);

9. «Карпаты» — 24 (23);

10. «Олимпик» — 20 (23);

11. «Черноморец» — 16 (23);

12. «Арсенал-Киев» — 15 (23).

Бомбардиры: 17 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 14 — Виктор Цыганков («Динамо»); 13 — Марьян Швед («Карпаты»), 9 — Марлос («Шахтер»).

В 24-м туре чемпионата Украины также сыграют: (1--6-е места) «Шахтер» — «Заря», «Львов» — «Александрия» (13 апреля); (7—12-е места) «Десна» — «Карпаты», «Арсенал-Киев» — «Ворскла», «Черноморец» — «Олимпик» (14 апреля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» выбыло из Кубка Украины, уступив в серии пенальти «Шахтеру».

Фото ФК «Динамо»



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