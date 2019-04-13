Украинский тяжелоатлет Чумак завоевал три «золота» на чемпионате Европы (фото)

Спорт

28-летний украинец Дмитрий Чумак из Скадовска (на фото в заголовке справа вместе со своим соотечественником Кириллом Пироговым) произвел настоящий фурор на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия). Наш соотечественник, выступающий в категории до 102 кг, превзошел всех соперников во всех трех дисциплинах — рывке, толчке и, соответственно, по сумме двоеборья.

В рывке украинец поднял вес 175 кг, чего оказалось достаточно, чтобы опередить белоруса Вадима Стрельцова (170 кг) и Ираклия Чхеидзе из Грузии (169 кг). В толчке наш спортсмен показал результат 216 кг — на семь кг больше, чем у армянина Самвела Гаспаряна, и на девять, чем у своего соотечественника Константина Ревы, которому досталась в итоге «бронза».

Таким образом, по сумме двоеборья Чумак набрал 391 кг и завоевал третью золотую медаль на турнире. «Серебро» досталось Самвелу Гаспаряну (377 кг), «бронза» — Вадиму Стрельцову (376 кг).

* «Золотой» рывок Дмитрия Чумака

Добавим, что в категории до 96 кг бронзовую медаль в рывке завоевал украинец Кирилл Пирогов, а у женщин в категории свыше 87 кг три «серебра» досталось нашей соотечественнице Анастасии Лысенко, которая в каждой из дисциплин уступила лишь россиянке Татьяне Кашириной.

* «Бронзовая» попытка Кирилла Пирогова

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алина Бережная принесла Украине еще одно «золото» чемпионата Европы по борьбе.

Фото НОК Украины

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