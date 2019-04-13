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Шоу-бизнес

Группу The Prodigy постигла вторая за месяц трагедия (фото)

19:22 13 апреля 2019 70
Кит Флинт и Кон Мерфи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Культовую британскую группу The Prodigy постигла вторая за месяц трагедия. После того, как 4 марта в возрасте 49 лет покончил с собой солист Кит Флинт, стало известно о смерти Кона Мерфи — начальник охраны коллектива. Об этом сообщается на официальном интернет-сайте The Prodigy. Члены группы назвали «Супермена Кона» величайшим и верным другом, который всегда «прикрывал их спины, заботился о них» и «вытаскивал из многих сложных ситуаций во время туров». Группа также опубликовала несколько совместных снимков Кона Мерфи и Кита Флинта.

Причина смерти пока не сообщается.

Кон поддерживает Кита

Ранее «ФАКТЫ» писали. что после смерти Кита Флинта The Prodigy отменили все концерты.

Читайте также: Не смог пережить расставание: названа возможная причина самоубийства солиста The Prodigy.

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