Украина

Ульяна Супрун рассказала, как правильно ездить на велосипеде

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун решила объяснить украинцам, каких важных правил должен придерживаться каждый сознательный велосипедист, который беспокоится о своем здоровье и здоровье окружающих. Составить их помогли в сообществе Bike In City. Напомним, ранее Супрун рассказала, где нужно сдавать анализы.

Прежде всего, отмечает Супрун, велосипедист обязан знать Правила дорожного движения, обратив особое внимание на правила проезда перекрестков, порядок выезда со второстепенной дороги на главную и приоритеты разных видов транспорта.

Первые выезды на оживленные трассы желательно осуществить в компании опытных коллег, которые могут подстраховать и дать конкретные советы.

Важно обратить внимание, что пешеходные переходы велосипедисты должны переходить пешком, при этом велосипед нужно вести рядом.

Регулярное техническое обслуживание велосипеда — гарантия того, что в ответственный момент у вас не откажут тормоза.

Технику вождения велосипеда стоит отработать в свободное время на безопасной площадке, где можно приобрести навыки экстренного торможения, понять, как велосипед ведет себя в «заносе» и оттренировать баланс.

Шлем не является обязательным с точки зрения ПДД, однако его необходимость продиктована здравым смыслом, состоянием дорог, поведением на них некоторых водителей и опытом велосипедистов.

В начале апреля «ФАКТЫ» писали о резонансном ДТП с велосипедистом под Киевом, в котором пострадала няня с ребенком в коляске.

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