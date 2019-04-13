Украина

В Венгрии полсотни украинцев поплатились за мошенничество с гражданством

В венгерском Ниредьгазе (80 км от границы с Украиной) вынесли приговор обвиняемым в подделке документов, подаваемых для получения гражданства Венгрии. Всего по делу проходит 51 человек.

Как сообщила mukachevo.net пресс-секретарь венгерского суда, 12 обвиняемые приговорены к 2−10 годам заключения (условно).

Соответствующее решение суд принял 11 апреля.

Еще 39 украинцев отделались штрафом в размере 50 тысяч форинтов.

А самый значительный срок получили двое обвиняемых, имеющие двойное гражданство Венгрии и Украины. Они и были организаторами преступной схемы. Обвиняемые искали граждан Украины, не владеющих венгерским языком, а затем те, кто владели хорошо. Далее изготавливались украинские паспорта, где одни фото меняли на другие. Таким образом удавалось проходить тест на знание венгерского языка. Отмечается, что мошенническая схема была задействована еще в 2014 году.

Напомним, осенью 2018 года большой резонанс вызвало появившееся в интернете видео, на котором сотрудники венгерского консульства в Берегово выдавали паспорта своей страны украинским гражданам. При этом они советовали не сообщать об этом властям Украины. Скандал привел к объявлению консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

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