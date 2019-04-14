Украинская звезда американских «Танцев со звездами» Чмерковский женился в Калифорнии (фото)

Шоу-бизнес

В Калифорнии состоялась свадьба украинской звезды американского телешоу «Танцы со звездами» Валентина Чмерковского. 33-летний Вэл женился на 25-летней американской танцовщице Дженне Джонсон, с которой познакомился во время съемок этого же телепроекта.

Как сообщает издание People, церемония состоялась в городе Ранчо Палос Вердес — в отеле с видом на океан. Были приглашены 200 гостей — ближайшие друзья и родственники. Джонсон была в классическом белом платье от Vera Wang.

Вэл сделал предложение возлюбленной в июне прошлого года во время романтической поездки в Венецию. «С того момента, когда я встретила тебя, ты был мужчиной моей мечты и я хотела быть с тобой всегда. Спасибо за то, что превратил мою сказку в реальность сегодня! Не могу поверить, что могу назвать тебя своим женихом!», — заявила тогда Дженна.

«Когда мне было 17 лет, я впервые посетил Венецию и подумал, что это самое романтичное место в мире. Я пообещал себе, что в следующий раз вернусь в Венецию, чтобы сделать предложение женщине, с которой хочу провести остаток моей жизни. Спустя пятнадцать лет я сдержал слово. Это было идеально». — рассказывал Чмерковский.

Старший брат Валентина, Максим Чмерковский, также участвовал в съемках американского варианта «Танцев со звездами». Он был героем первого сезона популярного украинского реалити-шоу «Холостяк». А с 2011 года по 2012 вел украинское телешоу «Куб». Ранее по версии журнала Peoplе Максим Чмерковский находился на 4-м месте среди завидных холостяков планеты, а журнал Ok! отдал ему вторую позицию среди самых красивых мужчин, после Девида Бекхэма. В июле 2017 года Макс женился на танцовщице Пете Маргатройд, с которой состоял в отношениях с 2012 года. 4 января 2017 года у пары родился сын Шэй Александер Чмерковский.

Братья-танцоры вместе с родителями переехали в США из Одессы в 1994 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что брат женившегося на россиянке бывшего короля Малайзии женится на гражданке Швеции.

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