Брат и наследник женившегося на россиянке бывшего короля Малайзии женится на гражданке Швеции (фото)

Мир

45-летний брат бывшего короля Малайзии Тенгку Мухаммад Фаиз Петра женится на 33-летней гражданке Швеции Софи Луиза Йоханссон. Свадьба состоится уже 19 апреля.

Как сообщает Channel News Asia, будущие супруги познакомились, когда принц изучал историю в Лондонской школе экономики и политических наук и Университетском колледже Лондона. Софи в то время работала компаньонкой в Великобритании.

На церемонию приглашены около 300 гостей.

Тенгку Мухаммад Фаиз Петра — наследный принц султаната Келантан, правящим султаном которого сейчас является 49-летний Мухаммад V. С декабря 2016 года по 6 января 2019 года Мухаммад также занимал пост короля — избираемого на пятилетний срок Верховного правителя Малайзии. Однако, впервые в истории страны, он отрекся от престола. Это произошло вскоре после женитьбы Мухаммада на 25-летней россиянке Оксане Воеводиной, обладательнице титула «Мисс Москва 2015». По неподтвержденным данным, супруги ждут ребенка. Это будет первенец султана, первый брак которого оказался бездетным. В случае рождения мальчика титул наследного принца перейдет к нему.

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