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Что известно о нападении на машину посла Украины в Лондоне: все детали, фото и видео

В субботу, 13 апреля, в Лондоне было совершено нападение на автомобиль посла Украины Натальи Галибаренко в Великобритании. Как уже сообщали «ФАКТЫ», неизвестный на серебристом Mercedes врезался в машину украинского посольства, припаркованную рядом с дипломатической миссией нашей страны в Кенсингтоне. Прибывшие полицейские были вынуждены открыть огонь, поскольку находившийся за рулем Mercedes мужчина отказывался подчиниться их приказам.

Момент задержания подозреваемого

Уже вечером лондонская полиция распространила сообщение, согласно которому этому человеку предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства. Он арестован. Имя обвиняемого по-прежнему не называется. Британские СМИ утверждают, что это белый мужчина в возрасте около 40 лет.

Во время задержания он не получил ранений. Полицейские стреляли не в него, а по автомобилю. Было произведено шесть выстрелов. В результате оказалось разбито стекло левой передней двери автомобиля. Поскольку подозреваемый пытался оказать сопротивление, полицейские применили электрошокер Taser. После этого мужчину сначала поместили на заднее сиденье полицейского минивэна. А когда приехала бригада скорой помощи, задержанного перенесли в их машину и доставили в больницу под охраной.

В полицейском протоколе говорится, что серебристый Mercedes пять раз врезался в машину госпожи Галибаренко. В автомобиле с дипломатическими номерами, к счастью, никого не было. Поэтому никто не пострадал. Обвинение в попытке умышленного убийства относится не к послу Украины, а к британским полицейским — водитель Mercedes пытался их сбить.

Очевидцы утверждают, что серебристый автомобиль появился возле посольства Украины в 07:00 по местному времени (09:00 по киевскому времени). Окно со стороны водителя было открыто. В машине громко играла музыка. Это были песни на украинском языке. Музыка гремела все три часа до момента, когда Mercedes начал таранить машину посла. Свидетели предполагают, что тем самым неизвестный пытался привлечь к себе внимание. Другие очевидцы выдвинули версию, что громкие украинские песни являлись некой формой протеста.

Свидетель Дарси Мерсер рассказал репортерам BBC, что утром вышел на террасу, услышав громкую музыку. «Я попросил водителя Mercedes выключить музыку или убавить громкость. Он отказался. Сказал, что проигрывает украинские песни для работников украинского посольства. Мне показалось, что водитель был немного не в себе», — утверждает Мерсер.

После того, как он повторил свою просьбу, мужчина принялся таранить машину посла. Мерсер говорит, что полиция приехала тут же. Было не меньше 10 человек, все вооружены. «Они попытались заблокировать Mercedes, но этот тип направил свой автомобиль прямо на них. Им пришлось отскочить в сторону, а он снова врезался в машину с дипломатическими номерами. Тогда полицейские стали стрелять…» — рассказывает Мерсер.

Свидетель по имени Бруно заявил журналистам, что его дом из-за этого инцидента был мгновенно оцеплен полиций. «Их было много, все вооружены, в бронежилетах. Один из офицеров велел другому выбить стекла в Mercedes. Одно из них уже пошло трещинами после того, как в него попала пуля. Они разбили стекла в передних дверях автомобиля с обеих сторон», — говорит Бруно.

В багажнике Mercedes лежала большая дорожная сумка, а также пакеты из разных лондонских магазинов, например, H&M.

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