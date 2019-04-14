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Встретимся внизу 22-го апреля, — Швец
О ситуации в Украине накануне второго тура президентских выборов высказался в соцсети главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец.
Читаю сейчас перепалку на одном из сайтов. По поводу заявления Зеленского о том, что у его команды контракт с сотрудниками Коломойского. Вот лишь несколько характерных фрагментов. «Конечно, контракт… В современном мире все Пьеро, Буратины и Мальвины имеют контракты с Карабасами… И даже Артемоны…» «Послушайте, если даже Зеленский наркоман, токсикоман, зоофил или инопланетянин, мы всё равно проголосуем за него. Чтобы дать пинок под зад Мародеру. Расслабьтесь…» «Любопытно: блестящий менеджер после пяти лет управления разгромно проигрывает скомороху и при этом пытается удержаться на посту с помощью уринотерапии…».
Знаете, что больше всего поражает в этой переписке соотечественников, которым при любом исходе выборов все равно придётся жить вместе — дышать одним воздухом, водить детей в одни и те же садики и лечить стариков в одних и тех же больницах? Поражает то, что ВСЕ ВСЁ ПОНИМАЮТ. И при этом никто повлиять на ход событий уже не может. Никак. И поэтому ощущения — как у людей, стремительно несущихся в одной кабине аттракциона под названием «Американские горки» куда-то далеко вниз: одни — с пронзительным визгом от страха, другие — затаив дыхание от ужаса, третьи — просто молча, просто понимая всю глубину обреченности…
Встретимся внизу. 22-го апреля. Напомним, президент Украины Петр Порошенко подтвердил приход на НСК «Олимпийский» 14 апреля и обратился к своему сопернику с призывом отказаться от приятных выходных в Париже ради общения с избирателями.
Тем временем Владимир Зеленский заявил о несостоявшемся покушении на него и о том, где он готов повторно сдать анализы.
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