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Политика

«Не бойтесь оппонента»: Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты 14 апреля (видео)

18:22 13 апреля 2019 214
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко записал очередное видеообращение к своему сопернику во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому, призвав его вернуться в Украину из Парижа и прийти на дебаты на НСК «Олимпийский». Короткое видео глава государства выложил в Facebook.

«Общение с избирателями важнее выходных в Париже», — объяснил он Зеленскому.

«Не бойтесь оппонента. Не бросайте трубку, возвращайтесь и поговорите наконец с людьми. До встречи в воскресенье, на стадионе», — сказал Порошенко.

Напомним, представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского 12 апреля обсудили форматы и время проведения предвыборных дебатов на НСК «Олимпийский». 13 апреля в команде Петра Порошенко заявили, что он в любом случае перед вторым туром президентских выборов придет на НСК «Олимпийский» для дебатов. На стадионе Порошенко выступит в воскресенье, 14 апреля в 14.00.

Будет ли на стадионе Владимир Зеленский, пока не известно. До этого момента он настаивает на дебатах на НСК «Олимпийский» 19 апреля, в 19:00.

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