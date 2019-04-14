Политика

У Порошенко заявили о его готовности прийти на дебаты 19 апреля: названо условие

Президент Украины Петр Порошенко готов прийти на дебаты со своим соперником на президентских выборах-2019 и в определенный его командой день — 19 апреля. Об этом 5 каналу сообщил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

Условием организации таких дебатов названо их несовпадение по времени с официальным временем дебатов в эфире Общественного вещателя.

«Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном ТВ, как законопослушный гражданин, — Порошенко пойдет на общественное ТВ», — сказал он, напомнив, что «законодательство гласить, что 19 числа должны состояться дебаты на Общественном».

Напомним, в 14:14 на НСК «Олимпийский» Порошенко должен провести предвыборные дебаты Порошенко с Зеленским. В случае отсутствия последнего действующий глава государства ответит на вопросы журналистов сам.

Ранее Владимир Зеленский настаивал на дебатах именно 19 апреля.

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