Смертельный взрыв на заводе в Лисичанске: названа возможная причина происшествия

Происшествия

Причиной техногенной катастрофы на заводе в Лисичанске стал разрыв технической емкости, который привел к обвалу фасадной стены, и, соответственно, к гибели сотрудницы. Об этом сообщает источник УНН в правоохранительных органах.

По его словам, фасадная стена обрушилась сразу на трех этажах производственного здания, однако разрыв технической емкости произошел в цеху, который занимался производством костного клея.

Стенки технического резервуара разорвало от высокого давления внутри него.

Погибшей работнице предприятия было 56 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», 13 апреля, в Лисичанске произошло разрушение фасадной стены в цехе одного из заводов города. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека»).



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