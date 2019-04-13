Происшествия

Смертельный взрыв на заводе в Лисичанске: выяснилась важная деталь

Прокуратура Луганской области квалифицировала взрыв на Лисичанском желатиновом заводе, который прогремел рано утром в субботу, 13 апреля, как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать.

На данный момент проводится осмотр места инцидента и другие следственные действия. Причины взрыва будут установлены после проведения судебных экспертиз, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, ЧП случилось при запуске оборудования завода. Мощность взрыва была такой, что была снесена фасадная стена здания. По информации ГСЧС, одна из работниц завода оказалась завалена обломками и умерла еще до приезда врачей.

Напомним, в начале года во время мощного взрыва на Днепровском коксохимическом заводе были травмированы пять рабочих.



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