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Боевики обстреляли из «Градов» село на Донбассе: жуткие фото последствий
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из установок «Град» украинское село Орловка. Об этом говорится в сообщении штаба Объединенных сил в Facebook.
«11 апреля 2019
Наблюдательная группа украинской стороны Общего центра по контролю и координации в сотрудничестве с СММ ОБСЕ предварительно установила, что враг обстрелял населенный пункт из тяжелого вооружения типа «Град».
По словам местных жителей, было по меньшей мере пять попаданий, от которых образовались огромные воронки. Кроме того, на месте разрывов реактивных боеприпасов, найдены фрагменты и осколки запрещенного вооружения. В ходе обстрелов никто не погиб.
Как писали «ФАКТЫ», ранее под Авдеевкой погиб старший сержант 93 ОМБр «Холодный Яр» Игорь Игнатенко. 12 апреля враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по одному из взводных опорных пунктов. Под прикрытием этого огня группа вражеской пехоты выдвинулась в сторону наших позиций.
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