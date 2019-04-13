Украина

Ушел на войну с Майдана: названо имя бойца ВСУ, погибшего в бою под Авдеевкой

В ООС рассказали об обстоятельствах гибели под Авдеевкой 12 апреля старшего сержанта 93 ОМБр «Холодный Яр» Игоря Игнатенко.

Фото Facebook/Повернись живим

В пресс-центре ООС сообщили, что вечером 12 апреля враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по одному из взводных опорных пунктов. Под прикрытием этого огня группа вражеской пехоты выдвинулась в сторону наших позиций.

Игнатенко вместе с товарищами заметили перемещение противника и открыл по врагу огонь, заблокировав его в нескольких сотнях метров от позиций сил ООС.

В ответ террористы применили более мощное вооружение — минометы калибра 82 мм. Одна из мин взорвалась рядом с позицией, где находился Игорь. При этом он получил ранение, не совместимое с жизнью.

Незадолго до этого он признался фронтовым журналистам, что воевать на Донбасс пошел с Евромайдана. Сначала воевал в составе добровольческого батальона «Донбасс», затем — в составе 56-й и 93-й бригады. Принимал участие в боях у Песок и Станицы Луганской.

Также известно, что Игнатенко родился в России. Переехал в Украину, когда страна получила независимость. Тогда же получил гражданство.

За проявленное мужество при защите Украины Игорь Игнатенко будет представлен к награде (посмертно).

Напомним, «ФАКТЫ» писали о смерти морского пехотинца, получившего ранение 11 апреля во время вражеского обстрела возле села Гранитное под Мариуполем. Вместе с Лысаковским были ранены еще пятеро морпехов.

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