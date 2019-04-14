- 1:25 Тюремная роба для женщин: в сети жестко высмеяли моду «ДНР»
- 23:50 В России умерла вдова Слободана Милошевича
- 23:17 Крутое пике: в Николаеве ловили «летающего» кота
- 23:08 В страшном ДТП под Харьковом погиб полицейский
- 22:32 Уничтожен купол: под Харьковом вспыхнул пожар в храме
- 22:23 В сети появилось шокирующее видео авиакатастрофы в самом опасном аэропорту в мире
- 22:01 Воевал под руководством «Гиви»: на админгранице с Крымом задержали очередного беглого боевика
- 21:45 Умерла легендарная актриса, звезда фильмов Ингмара Бергмана
- 21:17 «Черноморец» не позволил «Олимпику» прервать кошмарную серию без побед: видеообзоры матчей
- 21:07 Настоящий взрыв позитива: у Порошенко рассказали, сколько человек сегодня собрались на «Олимпийском»
Тюремная роба для женщин: в сети жестко высмеяли моду «ДНР»
Пользователей социальных сетей рассмешило платье, которое предлагают носить идейным сторонницам террористической «ДНР».
Соответствующий снимок разместил в своем Twitter блогер Фашик Донецкий.
На представленном фото девушка позирует в облегающем платье в цветах так называемого «флага ДНР» с изображением двуглавого орла.
Дизайнерское решение вызвало активное обсуждение в сети.
«Двухглавая курица должна быть сзади и несколько ниже. Недоработка со стороны граждан террористов«
«Новая тюремная роба для женщин«
«Полный «писец» двоглава курица в тюрьме, скоро и двоногу это ждет…«
«Полосатая роба и нашитая метка есть, номера не хватает«
«Причем двуглавый орёл к данному региону? И почему тогда без корон, жезла и скипетра? Почему не римская волчица? До*уя почему», — пишут в комментариях.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в сети жестко отреагировали на снимок, на котором пособница донецких боевиков изображена в камуфляже и на шпильках.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»