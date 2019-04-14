Общество

Тюремная роба для женщин: в сети жестко высмеяли моду «ДНР»

Пользователей социальных сетей рассмешило платье, которое предлагают носить идейным сторонницам террористической «ДНР».

Соответствующий снимок разместил в своем Twitter блогер Фашик Донецкий.

На представленном фото девушка позирует в облегающем платье в цветах так называемого «флага ДНР» с изображением двуглавого орла.

Дизайнерское решение вызвало активное обсуждение в сети.

«Двухглавая курица должна быть сзади и несколько ниже. Недоработка со стороны граждан террористов«

«Новая тюремная роба для женщин«

«Полный «писец» двоглава курица в тюрьме, скоро и двоногу это ждет…«

«Полосатая роба и нашитая метка есть, номера не хватает«

«Причем двуглавый орёл к данному региону? И почему тогда без корон, жезла и скипетра? Почему не римская волчица? До*уя почему», — пишут в комментариях.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в сети жестко отреагировали на снимок, на котором пособница донецких боевиков изображена в камуфляже и на шпильках.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter