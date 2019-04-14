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Происшествия

Полиция Киева получила сообщения о минировании нескольких крупных объектов: что об этом известно

19:02 14 апреля 2019 118
Майдан Независимости
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве правоохранители проверяют четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в Национальной полиции Киева.

«В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции», — говорится в сообщении.

Ранее правоохранители получили информацию о заминировании Майдана Незалежности и торгового центра.

Как сообщили в полиции, в настоящее время правоохранители проверили торговый центр, Майдан Независимости и два отеля: опасных предметов не обнаружено. Во время проверки проводилась эвакуация людей. Было эвакуировано более 1500 человек.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 13 апреля неизвестный сообщил о заминировании и готовящемся взрыве во всех супермаркетах «Ашан» в Киеве и Днепре.

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