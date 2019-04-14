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В страшном ДТП под Харьковом погиб полицейский (фото)
В Харьковской области во время ДТП 13 апреля 2019 года погиб работник Змиевского отдела полиции. Об этом сообщили в Национальной полиции Змиевского района Харьковской области.
«Начальник сектора превенции патрульной полиции Змиевского ОП ГУНП в Харьковской области майор полиции Евгений Колесник погиб в результате ДТП, которое произошло в Дергачевском районе Харьковской области. Евгению Колеснику было 37 лет», — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Без отца осталась маленькая дочь. В полиции выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего.
Как сообщили в Национальной полиции Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля в 15:58 на автодороге «Харьков-Щербаковка» в поселке Русская Лозовая.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-2110» при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Одессе во время ДТП погиб боец Национальной гвардии, а двое его коллег и еще трое гражданских пострадали.
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