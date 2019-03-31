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Тихий ужас: в Одессе тяжело раненых в ДТП нацгвардейцев прилюдно добивали ногами (видео)
Выяснились шокирующие подробности смертельного ДТП в Одессе, в котором погиб боец Национальной гвардии, а двое его коллег и еще трое гражданских пострадали.
Напомним, вечером в субботу, 30 марта, в Суворовском районе Одессы произошло масштабное ДТП. На пересечении улицы Кишиневской с проспектом Добровольского столкнулись автомобили Opel Omega на еврономерах и Mercedes. При этом Opel отбросило на пешеходную часть улицы, где находились трое бойцов Нацгвардии. Один из них погиб. Еще пять человек — двое нацгвардейцев и трое гражданских — травмированы. Все они госпитализированы.
Как сообщил в Fаcebook глава общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, cразу после аварии в сети появилось видео, на котором запечатлено, как неизвестный мужчина подходит к раненым бойцам и бьет их. Кроме того, со слов очевидцев, злоумышленник стремился отобрать табельное оружие, находившееся у одного из потерпевших бойцов, но ему помешали свидетели.
Ганул призывал активистов разыскать подозреваемого, чтобы тот понес наказание.
Активист также разместил в соцсети полицейскую ориентировку и видео.
Как подтвердили в полиции, когда в Суворовском районе 30 марта произошло кровавое ДТП и одно авто выбросило на тротуар, оно «упало» на троих бойцов Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии. Они несли службу по охране общественного порядка.
Видно, как злоумышленник бил бойцов, неподвижно лежавших на асфальте.
Личность злоумышленника установлена — это местный житель Максим Путилин, 1980 года рождения. Он объявлен в розыск.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании молодчиков, которые ночью 16 марта в Кривом Роге напали на полицейских охраны. А в Киеве задержали водителя Голосеевского районного отделения полиции охраны, который будучи пьяным, ножом ранил инспектора патрульной полиции.
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