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Почти у половины россиян нет никаких сбережений
В России уменьшилось количество людей, имеющих сбережения. Если в 2008 году деньги откладывали 72 процента россиян, то сейчас — порядка 60 процентов. Ранее сообщалось, что общие экономические потери России за пять лет после оккупации Крыма составляют около 150 млрд долларов США, из которых львиная доля — последствие санкций стран Запада
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, порядка 40% опрошенных не имеют никаких сбережений. В случае потери всех источников доходов 16% респондентов смогут «продержаться» на имеющихся средствах меньше месяца, каждый пятый (21%) — до двух месяцев, 12% - до полугода, 6% - до года и 5% - более года.
Также данные опроса показали, что будущие доходы и расходы не планирует каждый пятый (21%), 40% «заглядывают» на полгода вперед, а 23% - на полгода-год. Более чем на год планирование доходов и расходов осуществляют 16% опрошенных.
Сообщается, что аналогичные исследования, проведенные в 2008 году, показывали, что доля людей со сбережениями составляла 72%. Десять лет назад на отложенные средства меньше месяца прожили бы 15% опрошенных, до двух месяцев — почти треть (31%), до полугода — 15%, до года и больше года — 6% и 5% соответственно.
Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года в 368 населенных пунктах России среди экономически активного населения старше 18 лет, в опросе приняли участие 1600 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спрецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции США и Евросоюза в отношении России стали намного жестче и что из-за ограничительных мер экономика и военный потенциал Российской Федерации теряют огромные суммы.
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