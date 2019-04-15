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Умер доброволец с позывным "Смурфик", спасавший жизни бойцов на передовой (фото)
Умер украинский боец Николай Волков (позывной «Смурфик»). Об этом написала в Facebook создатель медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич.
«К сожалению, наш храбрый Смурфик только что умер… Он отчаянно боролся за жизнь последние дни. За него переживали и молились тысячи людей. Спасибо всем за ваше неравнодушие и поддержку!» — написала она.
Волков был бойцом 8-го батальона «Аратта». Отважный 20-летний юноша из Мариуполя с самого начала войны был небезразличен к судьбе Украины.
Прощание с Николаем Волковым состоится в поминальном доме Мариуполя в среду 17 апреля 2019 года в 13:00. Похороны состоятся на Старокрымском кладбище Мариуполя в среду 17 апреля 2019 в 14:30. Его похоронят на Аллее Славы.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в ООС рассказали об обстоятельствах гибели под Авдеевкой 12 апреля старшего сержанта 93 ОМБр «Холодный Яр» Игоря Игнатенко. Вечером враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по одному из взводных опорных пунктов.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!