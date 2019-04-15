Спорт

Непобедимый украинский боксер проведет защиту чемпионского пояса в Киеве: названо имя соперника

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA украинец Артем Далакян (18 побед, 13 из них — нокаутом) получил очередного соперника для защиты титула.

Как стало известно «ФАКТАМ», свой следующий поединок наш непобедимый соотечественник проведет против обязательного претендента Саравута Таворнхама из Таиланда (20 побед, 13 из них — нокаутом, 1 поражение). Поединок пройдет 15 июня в Киеве.

Напомним, что Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира в феврале прошлого года в США в бою против американца Брайана Вилории единогласным решением судей, после чего дважды отстоял титул в поединках против таиландца Сиричая Тайена и Грегорио Леброна из Доминиканской Республики — оба боя завершились техническим нокаутом для обоих соперников в восьмом и пятом раундах соответственно.

* С победой над Тайеном Далакяна поздравил Александр Гвоздик, а ринг-анонсером был знаменитый Майкл Баффер

Что касается Таворнхама, то таиландец свой последний бой провел 10 августа прошлого года, победив нокаутом филиппинца Крисона Омаяо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко возвращается в большой бокс и проведет бой на «Олимпийском».

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