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«Останній москаль» женится на украинке (фото)
Звезда популярного сериала «Останній москаль» Игорь Скрипко впервые рассказал о своей невесте и предстоящей свадьбе. Российский актер нашел даму сердца в Украине. Кристина также работает в киноиндустрии, является директором украинской кинокомпании и в Москве Пара встречается уже три года и только сейчас созрела оформить отношения официально.
«Мы познакомились в интернете. Кристина написала мне ВКонтакте после премьеры сериала «Останній Москаль», это была очень смешная история. Она написала, что я очень понравился ее маме, и ей бы очень хотелось приехать ко мне на спектакль в Москву. Я ей сказал дату спектакля и пригласил приехать. Она прилетела, а спектакль в этот день отменили по болезни другого артиста. И что было делать? Мы пошли гулять и прекрасно провели вечер. А утром списались и пошли вместе завтракать. Потом мы встретились уже в Киеве, когда снимали второй сезон «Москаля», — рассказал Игорь Скрипко в интервью VIVA.UA
Актер признался, что это не была любовь с первого взгляда. Они достаточно долго присматривались друг к другу, прежде, чем их отношения переросли в очень серьезную близость.
Жених и невеста еще точно не решили, где будут гулять свадьбу. Молчат и о дате.
Кстати, сейчас уже снимается продолжение «Москаля», но уже без его главных героев — Игоря Скрипко и Галины Безрук.
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