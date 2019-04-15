«Останній москаль» женится на украинке (фото)

Шоу-бизнес

Звезда популярного сериала «Останній москаль» Игорь Скрипко впервые рассказал о своей невесте и предстоящей свадьбе. Российский актер нашел даму сердца в Украине. Кристина также работает в киноиндустрии, является директором украинской кинокомпании и в Москве Пара встречается уже три года и только сейчас созрела оформить отношения официально.

«Мы познакомились в интернете. Кристина написала мне ВКонтакте после премьеры сериала «Останній Москаль», это была очень смешная история. Она написала, что я очень понравился ее маме, и ей бы очень хотелось приехать ко мне на спектакль в Москву. Я ей сказал дату спектакля и пригласил приехать. Она прилетела, а спектакль в этот день отменили по болезни другого артиста. И что было делать? Мы пошли гулять и прекрасно провели вечер. А утром списались и пошли вместе завтракать. Потом мы встретились уже в Киеве, когда снимали второй сезон «Москаля», — рассказал Игорь Скрипко в интервью VIVA.UA

Актер признался, что это не была любовь с первого взгляда. Они достаточно долго присматривались друг к другу, прежде, чем их отношения переросли в очень серьезную близость.

Жених и невеста еще точно не решили, где будут гулять свадьбу. Молчат и о дате.

Кстати, сейчас уже снимается продолжение «Москаля», но уже без его главных героев — Игоря Скрипко и Галины Безрук.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известная украинская певица и актриса Алина Гросу летом выйдет замуж в роскошном замке в Венеции.

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