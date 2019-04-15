Ужаснулся: Порошенко рассказал о впечатлениях от "Слуги народа" (видео)

Политика

Президент Украины Петр Порошенко ужаснулся после просмотра сериала «Слуга народа», где главную роль играет его соперник на выборах Владимир Зеленский. Об этом рассказал сам президент на встрече с представителями бизнеса 15 апреля.

Свое выступление Порошенко начал с того, что «грабительская организация МВФ требует от Украины 3% взятки».

«Они также настаивают на монополизации на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они, международные финансовые организации, хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции. Требуют открытия хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области», — сказал Порошенко. Его заявление встретили аплодисментами и смехом.

По словам президента, страны Большой семерки боятся экономического и политического роста Украины.

«Дорогие друзья, диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые пределы. А о Большой семерке — она боится экономического и политического роста Украины. Как мы этому будем противодействовать? Да, господин министр финансов. И наконец, покончите с долговой зависимостью! Это мой приказ вам!» — сказал президент и сам рассмеялся.

После этого он объяснил, что «примерно так выглядит программа деятельности» президента Голобородько в сериале «Слуга народа».

«Я, честно говорю, его не видел, этот сериал, читал выдержки. Но потом взял и просмотрел — ужаснулся. Антизападная риторика, к сожалению, является частью гибридной войны, которую Россия ведет против нашего государства», — сказал Порошенко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный журналист Павел Казарин заявил, что избиратели Зеленского выбирают кота в мешке, причем сам Зеленский — это мешок.

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