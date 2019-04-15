- 10:56 Умер доброволец с позывным "Смурфик", спасавший жизни бойцов на передовой
- 10:47 Под Киевом жестоко расстреляли фермера: подробности и фото с места убийства
- 10:40 Скорпиона ждет дополнительный заработок, а Деву — великие дела: гороскоп на неделю
- 10:39 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:37 Пугачевой — 70: как звезды поздравляют Примадонну с юбилеем
- 10:33 "Мисс Россия — 2019" вызвала споры в сети: фото победительницы конкурса
- 10:28 Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook
- 10:28 В страшном ДТП под Киевом погибла девушка-подросток
- 10:22 «Киборг»-поэт объявил голодовку: требует извинений от кандидата в президенты
- 10:13 Украинские военные взяли под контроль значительный участок "серой зоны" под Донецком
Избиратели Зе выбирают кота в мешке, причем Зеленский — это мешок: известный журналист ярко высказался о дебатах
Идея о проведении дебатов кандидатов на пост президента на НСК «Олимпийский» родилась в штабе шоумена Владимира Зеленского. Ее цель — не допустить встречу двух кандидатов перед вторым туром выборов. Ранее сообщалось, что 14 апреля на «Олимпийском» президент Украины Петр Порошенко, не дождавшись Владимира Зеленского, спел песню «Ти ж мене підманула…»
Об этом на своей страничке в социальных сетях пишет известный журналист Павел Казарин. По его словам, идея о сдаче анализов и привлечении в качестве модератора лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко появились в качестве предлогов, чтобы сорвать дебаты.
«Дебатов не будет. Ни официальных — в студии. Ни неофициальных — на стадионе. Потому что задача штаба Владимира Зеленского не в том, чтобы провести их по своим правилам. Задача — избежать их любой ценой. И даже если в последний момент ЦИК изменит регламент и позволит провести официальные дебаты на стадионе — как того требует сегодня команда Владимира Зеленского — мне кажется, они все равно не состоятся. Например, мы узнаем, что кто-то позвонил в полицию и сообщил, что „Олимпийский“ заминирован», — отметил Павел Казарин и добавил: «Штаб Владимира Зеленского твердо намерен продать избирателю кота в мешке. Причем, Зеленский — это мешок».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко готов прийти на дебаты со своим соперником на президентских выборах-2019 и в определенный его командой день — 19 апреля. Условием проведения таких дебатов названо их несовпадение по времени с официальным временем дебатов в эфире Общественного вещателя.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!