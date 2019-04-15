Украина

Идея о проведении дебатов кандидатов на пост президента на НСК «Олимпийский» родилась в штабе шоумена Владимира Зеленского. Ее цель — не допустить встречу двух кандидатов перед вторым туром выборов. Ранее сообщалось, что 14 апреля на «Олимпийском» президент Украины Петр Порошенко, не дождавшись Владимира Зеленского, спел песню «Ти ж мене підманула…»

Об этом на своей страничке в социальных сетях пишет известный журналист Павел Казарин. По его словам, идея о сдаче анализов и привлечении в качестве модератора лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко появились в качестве предлогов, чтобы сорвать дебаты.

«Дебатов не будет. Ни официальных — в студии. Ни неофициальных — на стадионе. Потому что задача штаба Владимира Зеленского не в том, чтобы провести их по своим правилам. Задача — избежать их любой ценой. И даже если в последний момент ЦИК изменит регламент и позволит провести официальные дебаты на стадионе — как того требует сегодня команда Владимира Зеленского — мне кажется, они все равно не состоятся. Например, мы узнаем, что кто-то позвонил в полицию и сообщил, что „Олимпийский“ заминирован», — отметил Павел Казарин и добавил: «Штаб Владимира Зеленского твердо намерен продать избирателю кота в мешке. Причем, Зеленский — это мешок».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко готов прийти на дебаты со своим соперником на президентских выборах-2019 и в определенный его командой день — 19 апреля. Условием проведения таких дебатов названо их несовпадение по времени с официальным временем дебатов в эфире Общественного вещателя.

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