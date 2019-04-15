Под Харьковом развлечения «зацепера» обернулись трагедией

Происшествия

Экстремальные «развлечения» подростков на железной дороге снова закончились трагедией. В больнице Харькова скончался 12-летний школьник, решивший «проехаться с ветерком», зацепившись за электричку.

Несчастный случай произошел 13 апреля в Харьковской области возле железнодорожной станции «Лозовая». Юный житель Лозовского района гулял вечером на путях возле станции, увидел проезжавший мимо электропоезд «Синельниково — Харьков» и решил прокатиться на подножке.

Поездка была недолгой: юноша сорвался с движущегося состава, упал на рельсы и получил тяжелые травмы. Услышав крики, находившиеся на станции пассажиры вызвали «скорую помощь». У подростка диагностированы множественные переломы и травматическая ампутация голени. В тяжелом состоянии пострадавшего отвезли в больницу.

В районной больнице подростку оказали первую помощь, но, учитывая критическое состояние пациента, было решено срочно отправить его в областное медучреждение. По информации ТРК «Лозовая», 15 апреля юноша скончался от тяжелых травм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подростки ради эффектных видео в соцсетях пытаются заснять себя на крыше поезда или едущим, зацепившись за вагон. Такие выходки нередко заканчиваются долгим лечением, а то и смертью экстремала. «Зацеперы» рассказали «ФАКТАМ», какие трюки они используют и почему не отказываются от опасного хобби.

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