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- 15:40 Как украинцы будут отдыхать на Пасху и майские праздники: график выходных
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Как украинцы будут отдыхать на Пасху и майские праздники: график выходных
В мае этого года украинцы получат два дополнительных выходных из-за праздничных дней 1 и 9 мая. Таким образом, в Украине за месяц будут отдыхать 10 дней. Это следует из распоряжения Кабинета министров Украины.
Так, с целью обеспечения удобного отдыха во время праздников в Кабмине рекомендовали перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая. Выходным днем также будет понедельник, 29 апреля из-за переноса выходного с воскресенья, 28 апреля.
Таким образом, в конце апреля и в начале мая украинцы получат сразу пять выходных дней подряд, с 27 апреля по 1 мая.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Национальном банке Украины рассказали, как в 2019 году во время праздников будет работать украинская банковская система. В частности, во время пасхальных праздников в конце апреля. Так, 29 апреля в банках будет выходной, а рабочий день со вторника, 30 апреля, переносится на субботу, 11 мая.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?