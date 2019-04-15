Общество

Как украинцы будут отдыхать на Пасху и майские праздники: график выходных

В мае этого года украинцы получат два дополнительных выходных из-за праздничных дней 1 и 9 мая. Таким образом, в Украине за месяц будут отдыхать 10 дней. Это следует из распоряжения Кабинета министров Украины.

Так, с целью обеспечения удобного отдыха во время праздников в Кабмине рекомендовали перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая. Выходным днем также будет понедельник, 29 апреля из-за переноса выходного с воскресенья, 28 апреля.

Таким образом, в конце апреля и в начале мая украинцы получат сразу пять выходных дней подряд, с 27 апреля по 1 мая.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Национальном банке Украины рассказали, как в 2019 году во время праздников будет работать украинская банковская система. В частности, во время пасхальных праздников в конце апреля. Так, 29 апреля в банках будет выходной, а рабочий день со вторника, 30 апреля, переносится на субботу, 11 мая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter